Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wurden im Zuge der gestrigen Sitzung gewählt: Obmann Peter Koch, die Stellvertreter Fritz Kratzer (beide SPÖ) und Eva Schmidinger, Kassier Hubert Lenger (beide ÖVP) © POTOTSCHNIG, GEPA, BALLGUIDE, MITTERBÖCK

Alle fünf Jahre stehen Gemeinderatswahlen an, die sich in weiterer Folge auch auf die Zusammensetzung diverser Gremien und Institutionen in der Region auswirken. Selbst wenn die SPÖ seit der Wahl im Juni nicht mehr die absolute Mehrheit im Sozialhilfeverband besitzt, so stellt sie mit dem Brucker Bürgermeister Peter Koch weiterhin den Obmann. Diese Entscheidung wurde am Donnerstagnachmittag mit 35 von 39 anwesenden Stimmen (zwei Mandatare fehlten) getroffen, als sich die politischen Vertreter zur Sitzung im Brucker Stadtsaal trafen. „Die Wiederwahl freut mich, weil mir der SHV mit seinen 800 Bewohnern und 600 Mitarbeitern ans Herz gewachsen ist“, sagte Koch.