Am Dienstagnachmittag stürzte ein Mann in Bruck in einen rund zwei Meter tiefen Schacht und verletzte sich dabei. Erst nach zwei Stunden wurde er gefunden.

Die Feuerwehr rückte mit 16 Mann aus © FF Bruck-Stadt

Der Start in die zweite Lockdown-Phase verlief für die Stadtfeuerwehr Bruck alles andere als ruhig: So stürzte am Dienstagnachmittag ein Mann in einen rund zwei Meter tiefen Schacht und verletzte sich dabei. Erst nach knapp zwei Stunden wurden Passanten auf leise Hilferufe aufmerksam und setzten die Rettungskette in Gang. Die FF Bruck-Stadt war mit 16 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Mann mittels Bergedreibein retten. Der Verletzte wurde anschließend dem Roten Kreuz und dem Notarzt übergeben.