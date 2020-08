Boccia wird auch am zweiten Tag von "Beach an der Mur" am Brucker Hauptplatz gespielt. Das Wetter hat sich gebessert - es herrschen sommerliche Temperaturen.

Konzentriert werden die Boccia-Kugeln geworfen © Martina Pachernegg

Am zweiten Tag von "Beach an der Mur" am Brucker Hauptplatz sorgen sommerliche Temperaturen für Urlaubsgefühle bei den Spielteilnehmern. Beschwingt werden die Boccia-Kugeln geworfen und auf gute Resultate gehofft. In Teams zu drei Personen wird um die beste Platzierung gegeneinander gespielt. Der Spaßfaktor steht dabei stets im Vordergrund.