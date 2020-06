„6 in the City“ findet heuer zwar nicht im klassischen Sinn statt, nun macht die Musik aber in den Kapfenberger Lokalen Station.

In Kapfenberg freut man sich über die Rückkehr der Musik © MM

Mit dem ersten von sechs Abenden wäre in diesen Tagen die zehnte Auflage von „6 in the City“ an den Start gegangen. Einst von „Papa Joe“ Gerald Donnerer, Musiker Robert Gruber alias „Howdy Dread“ und weiteren Weggefährten ins Leben gerufen, hat sich die beliebte Reihe im Laufe der Jahre zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender entwickelt. „Damit hat die Veranstaltung aber so eine Größenordnung entwickelt, dass wir sie in Corona-Zeiten nicht mehr durchführen können“, sagt Donnerer. Den „6 in the City“-Abenden drohte deshalb eine Absage, ehe diverse Lockerungen verkündet wurden und ein Kompromiss möglich wurde.