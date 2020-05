Facebook

Uhu-Dame Barbie ist Falknerin Antonia Braschel besonders ans Herz gewachsen © Martina Pachernegg

Die Winterpause der Falknerei auf der Burg Oberkapfenberg hätte eigentlich am 1. April zu Ende sein sollen. Aufgrund der Corona-Krise wurde jetzt erst am Donnerstag aufgesperrt. „Wir freuen uns richtig auf interessierte Gäste und neugierige Blicke“, erklärt Falknerin Antonia Braschel. Um den Sicherheitsbestimmungen der Regierung zu entsprechen, werden momentan ausschließlich Führungen zu ermäßigten Preisen angeboten. „Bei den Flugschauen hätten wir Probleme mit den Sicherheitsabständen. Deshalb finden keine statt“, sagt Braschel. Wichtig ist, dass Besucher eigene Masken mitbringen und Rücksicht auf die Gruppengrößen nehmen. „Auch bei uns gilt die Gruppengröße von zehn Personen, also neun Gäste und ein Führer“, sagt Braschel. Sie hat die Zeit des Shutdowns genützt und sich intensiv um die Tiere gekümmert: „Ihnen soll es an nichts fehlen.“