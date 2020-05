"6 in the City"Jubiläumsjahr der Eventserie auf nächstes Jahr verschoben

Aufgrund der aktuellen Coronakrise muss die beliebte Eventserie "6 in the City" in der Kapfenberger Innenstadt abgesagt werden.

"6 in the City" findet heuer nicht statt © KK

Zum zehnten Mal hätte heuer in Kapfenberg die Eventserie "6 in the City" stattgefunden. Bei dem Format musizieren 6 Bands auf 6 Bühnen an 6 Freitagen in der Innenstadt. Die Veranstalter – die Wirte der Innenstadt und die Stadtgemeinde Kapfenberg – sehen sich gezwungen, die Veranstaltungen heuer abzusagen. „Durch die Corona-Situation dürfen wir heuer leider keine Veranstaltung in dieser Größenordnung an Besuchern veranstalten“ erklärt Gerald Donnerer, Sprecher der Wirte. Diese Planungsunsicherheit veranlasse die Veranstalter dazu, die „Jubiläumsauflage“ um ein Jahr zu verschieben.