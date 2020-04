Facebook

Die Postenkarten sind von Hand geschrieben © Mariazell/Montage

Postkarten werden traditionell aus dem Urlaub an die Lieben zuhause geschickt. Da Verreisen aufgrund der Corona-Krise derzeit nicht in Frage kommt, hat man sich in Mariazell eine Tourismusaktion überlegt. Karten werden unter dem Motto #aufeingsundsWiedersehn verschickt, und zwar an zahlreiche Stammgäste und Freunde von Mariazell. Initiiert wurde die Idee der handgeschriebenen Ansichtskarten von der Mariazellerland GmbH und dem Tourismusverband Mariazellerland. Die Mariazeller Tourismusbetriebe beteiligten sich rege an der Postkartenaktion und haben bisher schon 5000 Postkarten an all jene geschrieben, für die ein Besuch im Mariazellerland zurzeit nicht möglich ist.