Der Technologiekonzern Voestalpine meldet in 50 Konzerngesellschaften in Europa Kurzarbeit an, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Betroffen ist davon auch Österreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Voestalpine steht vor einer großen Herausforderung © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen stellen die Voestalpine vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Durch massive Kapazitätsreduktionen und laufende Produktionsstillstände in der Automobil-, Luftfahrt-, Maschinenbau- sowie in der Öl- und Gasindustrie ist die Nachfrage in den wichtigsten Kundensegmenten innerhalb weniger Tage eingebrochen. Um der erforderlichen Flexibilität in den nächsten Wochen Rechnung zu tragen und die Arbeitsplätze im Konzern, so gut wie in dieser schwierigen Lage möglich, abzusichern, wird nun in rund 50 europäischen Konzerngesellschaften Kurzarbeit angemeldet.

>>> Alle Infos aus der heimischen Wirtschaft <<<

„Wenn unsere Kunden die Nachfrage stark reduzieren, Produktionen einstellen und Lieferketten temporär zum Erliegen kommen, müssen wir sofort reagieren“, erklärt Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der Voestalpine AG. Betriebsbedingte Kündigungen sind aus heutiger Sicht in Österreich nicht geplant. Leasingmitarbeiter werden weiter reduziert, Überstunden- und Urlaubsabbau wird weiter forciert.