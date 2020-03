Facebook

Was treiben Sie zu Hause? © Fotolia/contrastwerkstatt

Die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bestimmen mittlerweile unseren Alltag. Das Leben hat sich in den vergangenen Tagen in die eignen vier Wände verlagert.

Wir würden daher gerne von unseren Leserinnen und Leser aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wissen, was sie zu Hause unternehmen. Helfen Sie mit einer Initiative Ihren Mitmenschen? Musizieren Sie mit einem - sogar selbst komponierten - Lied gegen die Krise an? Unternehmen Sie Spaziergänge im Wald? Haben Sie oder Ihre Kinder gar ein Heimprojekt gestartet? Oder wollen Sie einfach jemanden für den Einsatz in dieser schwierigen Zeit danken?

Bilder und Videos

Schicken Sie uns Videos und Fotos von Ihren Unternehmungen an brured@kleinezeitung.at oder als Nachricht an unsere Facebook-Seite facebook.com/kleine.muerztal.