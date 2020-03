In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Franz Huber, Obmann der Veitscher Naturfreunde © Marco Mitterböck

Die Naturfreunde Veitsch passen sich an die Online-Kommunikation an und setzen beim "Seinerzeit-Album" auf Digitalität. Obmann Franz Huber sieht in der Ausgangsbeschränkung nämlich keinen Grund, nicht zu fotografieren.