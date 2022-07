Die Coronazahlen in der Steiermark scheinen zu stagnieren, das gilt auch für den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Innerhalb von 24 Stunden kamen, wie das Land am Mittwoch, dem 27. Juli, mitteilte, im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 90 neue Fälle dazu. Damit liegt die Gesamtzahl aller jemals positiv auf Corona getesteten Personen im Bezirk bei 42.288. Aktuell sind 682 Personen aktiv infiziert.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 559,8 und der 7-Tage-Mittelwert bei 78,3. Beide Werte steigen leicht an.

Die Zahl der aktiven Fälle in den einzelnen Gemeinden.

So sieht die Impfquote in den einzelnen Gemeinden aus. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann den ganzen Sommer über jeden Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und jeden Freitag von 10 bis 20 Uhr die Impfstraße in der Brucker Mittergasse aufsuchen.

Insgesamt sind seit dem Beginn der Pandemie 352 Personen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verstorben, 41.254 Personen sind wieder genesen.

Anbei eine Grafik über den Verlauf ab der zweiten Welle ab 1. Oktober 2020.