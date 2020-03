In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Innenstadt von Mürzzuschlag, hier auf einem Archivbild © Pototschnig Franz

Die Folgen der Coronakrise machen auch vor der Stadt Mürzzuschlag nicht halt. So wurde am Montag beschlossen, den gesamten Parteienverkehr im Rathaus auszusetzen. Terminvereinbarungen sind - nur in dringenden Fällen - unter 03852-25 55 möglich. Die Spielplätze sind gemäß der Verordnung des Bundes ebenso gesperrt, das Altstoffsammelzentrum stellt am Dienstag den Betrieb ein. Grundlegende Arbeiten des Bauhofs, darunter fällt etwa der Bereich der Müllabfuhr, werden weiterhin ausgeführt. Die Versorgung durch das Wasserwerk ist ebenso gesichert.