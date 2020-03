In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Volksschüler und Unterstufenschüler können in den Schulen betreut werden. Aber das Angebot wird kaum angenommen. Nur ganz wenige Kinder kamen am Montag in die Schulen.

Schuldirektor ohne Schüler: Karl Moser, Direktor der NMS Bruck, in einem leeren Klassenzimmer © Pototschnig Franz

Karl Moser saß am Montagvormittag einsam in seinem Büro. Er ist Direktor der Neuen Mittelschule Bruck und hatte sich in der Früh auf einen Ansturm vorbereitet. "Tatsächlich kamen insgesamt an die 50 bis 60 Schülerinnen und Schüler, aber nur, um einige Sachen abzuholen, die sie daheim für den Fernunterricht benötigen", erzählt Moser.