Am 19. März hätte der 13. "Tag des Mannes" stattgefunden, die Veranstaltung wurde nun aber abgesagt.

Die Initiatoren Anton Lilek (l.) und Robert Stellnberger © Marco Mitterböck

Die beiden Kapfenberger Anton Lilek und Robert Stellnberger treffen sich bereits seit 2008 einmal im Jahr mit rund 80 Männern im Lazarussaal der Pfarre St. Oswald, um dort den "Tag des Mannes" zu begehen. Heuer wäre am 19. März, also direkt am Josefitag, die bereits 13. Auflage dieser Veranstaltung auf dem Programm gestanden. Als Gast hätte Martin Rigler, Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofs, über das Verhältnis von Freiheit und Mut gesprochen. Stephan Werner, er erlebte den Fall der Berliner Mauer hautnah mit, hätte ebenso über das Thema Freiheit gesprochen. Aufgrund der Corona-Krise wird daraus aber nichts, die Veranstaltung musste abgesagt werden.