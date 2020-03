Die Bediensteten der Stadt Bruck verzichten in nächster Zeit auf den Händedruck mit Besuchern. Wie man seitens der Verwaltung betont, ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme in Zeiten des Coronavirus.

Ursula Wolfsteiner vom Bürgerbüro (l.) und Fachbereichsleiterin Sonja Häuselhofer präsentieren die Info-Plakate für die Besucher des Rathauses © Pototschnig Franz

Um den Besuchern des Gemeindeamtes die Angst vor dem Corona-Virus zu nehmen, verzichten die Bediensteten der Stadt Bruck in nächster Zeit auf das Händeschütteln. Dies wird durch Plakate bekannt gemacht. „Das ist keine Unhöflichkeit, sondern eine Hygienemaßnahme. Als Ersatz gibt’s ein Lächeln“, sagt Sonja Häuselhofer, Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice. Gemeinsam mit Ursula Wolfsteiner vom Bürgerbüro präsentierte sie am Montagnachmittag die Plakate, die auf die Maßnahme hinweisen und an mehreren Stellen im Gemeindeamt angebracht werden.