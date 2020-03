Der Auftakt zur kulturellen Sommerfrische am Semmering findet am 10. Juli statt. Finale ist am 6. September.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Intendant Florian Krumpöck und Bürgermeister Hans Schröttner © Martina Pachernegg

Das traditionsreiche Südbahnhotel wird – wie auch das Kurhaus – erneut zum Schauplatz für den Kultursommer am Semmering. Zwischen 10. Juli und 6. September werden sich zahlreiche Größen aus der österreichischen Kulturszene die Klinke in die Hand geben und dem altehrwürdigen Gemäuer neues Leben einhauchen. Bevor der Schauspieler und Kabarettist Erwin Steinhauer und Intendant Florian Krumpöck am 10. Juli mit „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“ den Anfang machen, finden am 31. Mai und 28. Juni bereits zwei Benefizkonzerte für den Kulturverein statt.