Während der Spieltage des Kultursommers am Semmering wird ein Teil der Hochstraße als Einbahnstraße geführt.

Das Südbahnhotel am Semmering © Martina Pachernegg

Der Kultursommer am Semmering startet am Samstag, 6. Juli, in die neue Saison. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass alle Veranstaltungen im Südbahnhotel statt dem Kurhaus stattfinden werden.