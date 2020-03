Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flexible Arbeitszeit ist Laura, Lisa-Marie, Romana, Sabrina und Jana besonders wichtig © Martina Pachernegg

Eine Kegelbahn, einen Entspannungsraum für geführte Meditationen, monatliche Teambuilding-Ausflüge und ein persönlicher Assistent – so oder so ähnlich stellen sich die Schüler der HAK Bruck ihren perfekten Arbeitsplatz vor. Anlass für den ideenreichen Schultag ist die sechste Styrian Challenge, die in allen steirischen HAKs Station macht.