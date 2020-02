Am Dienstag zieht die Kleine Zeitung durch die Region, um das Faschingstreiben mit Videos und Fotos einzufangen.

Die Kinder in Krieglach haben sich beim Verkleiden viel Mühe gegeben © Pototschnig

Am Dienstag befindet sich die Region ganz in der Hand der Narren. Auch wir werfen uns wieder ins Getümmel, um aus vielen Orten der Region die lustigsten und buntesten Fotos zusammenzutragen. Los ging unsere Reise am Dienstag im Veranstaltungszentrum Krieglach, wo traditionell der Kinderfasching stattfindet. Dabei bekamen wir etwa auch eine tolle Tanzeinlage der Mädchengarde Krieglach zu sehen. Aber seht doch einfach selbst!