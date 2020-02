Facebook

Zur Eröffnung wurden gleich die ersten defekten Geräte mitgebracht © Martina Pachernegg

Wenn das elektronische Liebhaberteil nicht mehr so recht will, hilft mitunter ein Kaffee. Nämlich dann, wenn man ihn im Reparatur-Café Mürzzuschlag der Grünen genießt. Seit Freitag ist im Elektro-Geschäft von Andreas Roposch am Mürzzuschlager Hauptplatz 2 genau so ein Lokal zu finden.