St. Barbara, Neuberg„Wings for Life“ erobert nun auch das Mürztal

Am 3. Mai laufen Tausende Menschen für den guten Zweck. Heuer auch in der Region.

Beim „Wings for Life“-Lauf zählt jeder Teilnehmer. Das Startgeld fließt nämlich in die Rückenmarksforschung © Gepa/Michael Meindl

Laufen liegt im Trend. Um nicht nur seinem eigenen Körper etwas Gutes zu tun, sondern auch nachhaltig etwas zu bewirken, wurde der „Wings for Life“-Lauf 2014 ins Leben gerufen. Der Erfolg des Konzepts spricht für sich – wurden im Vorjahr gleich an zwölf Event-Orten Läufe gegen das „Catcher Car“, so heißt das Verfolgerauto, ausgetragen. Weltweit gab es zudem noch Hunderte organisierte „App Runs“.