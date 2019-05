Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Start bei Schneetreiben in Obdach © Johannes Mandl

Schneetreiben und Kälte in Obdach, und doch ließen sich 119 hartgesottene Läufer nicht von der Teilnahme am Wohltätigkeitslauf „Wings for Life World Run“ abhalten. Organisator Peter Freigassner freute sich über die hohe Teilnehmerzahl trotz widriger Verhältnisse, die am Sonntag in Obdach herrschten. Zweck der Lauf-Veranstaltung war es, nicht nur etwas für die eigene Gesundheit zu tun, sondern auch Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln.