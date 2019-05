Beim Wings of Life Run läuft eine gelähmte Frau mit

Am 5. Mai findet in verschiedenen Städten auf der Welt der Lauf mit dem Namen Wings of Life Run statt. Mit dem Lauf soll Geld für die Erforschung von Lähmungs-Krankheiten gesammelt werden. Auch in Wien findet so ein Lauf statt. Heuer läuft mit Anna Reiter zum ersten Mal eine Frau mit einem Exo-Skelett mit.