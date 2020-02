Facebook

Reinhard Richter, Thomas Haberfellner und Maria Elisabeth Posch © Pototschnig Franz

Der Wahlkampf in Kapfenberg steht ganz im Zeichen der Farbwechsel: Den Anfang machte Stadtrat Markus Lindner (von der ÖVP zu den NEOS), seinem Beispiel folgte schließlich auch KPÖ-Gemeinderat Christian Seidl (künftig Liste Vogl). Besonders heiß diskutiert wurde aber der jüngste Transfer innerhalb des Gemeinderats: So kündigte am Mittwoch SPÖ-Mandatar Thomas Haberfellner an, künftig für die Freiheitlichen im Gemeinderat sitzen zu wollen. Bei der FPÖ ist Haberfellner kein Einzelfall, waren doch zuvor auch Vizebürgermeister Reinhard Richter (Grüne, Liste Vogl) und Stadträtin Maria Elisabeth Posch (SPÖ) bereits für andere Parteien aktiv.