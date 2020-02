Für den Brucker Wirtschaftspark gibt es einen konkreten Interessenten. Zuerst muss die Wirtschaftspark-GmbH aber das Grundstück für den neuen Wirtschaftspark kaufen. Mitte März sollte es so weit sein.

Der Wirtschaftspark (Bild) wird verkauft, gleichzeitig ist aber noch viel anderes zu erledigen © Pototschnig Franz

Zuletzt gab es in Bruck hartnäckige Gerüchte, dass der Wirtschaftspark bereits verkauft sei. Auch ein Käufer wurde genannt. Eine Anfrage bei Erich Weber, dem Geschäftsführer der Wirtschaftspark-GmbH, ergab allerdings anderes: „So weit sind wir noch nicht“, so Weber. Es gebe zwar einen konkreten Interessenten, aber man sei gerade mitten in den Verhandlungen. Es sei noch zu früh, um Namen zu nennen.