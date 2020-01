Tunnel-Unfall in Pernegg

Der Kastenwagen blieb nach dem Unfall im Tunnel quer zur Fahrbahn stehen © FF Pernegg

Um exakt 10.49 Uhr ging der Alarm am Dienstag bei der Freiwilligen Feuerwehr Pernegg ein: Im Kaltenbachtunnel war in Fahrtrichtung Bruck ein Fahrzeug auf die linke Fahrspur geraten und dort gegen die Tunnelwand gekracht. Durch den Anprall drehte es den Kastenwagen wieder zurück auf die rechte Seite, wo er nochmals in die Tunnelwand geschleudert wurde. Dabei drehte er sich und blieb quer zur Fahrtrichtung stehen, wie Roland Gödl, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pernegg, erläutert. Es waren auch die Feuerwehren Mixnitz und Bruck ausgerückt, mussten aber nicht mehr unterstützend eingreifen.