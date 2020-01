In Röthelstein wird eine Bauschutt-Deponie strikt abgelehnt. Das bringt wieder Kapfenberg ins Gerede. Aber auch hier wehrt man sich.

Der Widerstand gegen die Deponie geht weiter – im Bild die Demonstration im November 2018 © (c) Pototschnig Franz

Bei der Lektüre der Kleinen Zeitung fiel Eva Domberger am Montagmorgen aus allen Wolken. Domberger ist Sprecherin der Bürgerinitiative gegen eine Bauschuttdeponie im Kapfenberger Ortsteil Stegg an der L 111 in Richtung Tragöß: „Dass die Deponie im Lamingtal plötzlich wieder aktuell ist, war ein Schock für mich. Wir waren zuletzt sehr zuversichtlich, dass wir die Deponie abwenden können. Das wurde uns zweimal mündlich zugesagt.“