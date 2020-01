Das vergangene Jahr war das erfolgreichste in der 62-jährigen Geschichte des Vereins.

Filmklub-Obmann Günther Agath will sich nicht zurücklehnen © Ulf Tomaschek

Der Filmklub Kapfenberg hat beileibe keinen Mangel an Erfolgen, „aber das Jahr 2019 war das erfolgreichste in unserer 62-jährigen Geschichte“, freut sich Langzeitobmann Günther Agath. Vor allem die vier Anwärter auf den Staatsmeistertitel in den Kategorien Kurz- und Langspielfilm, Dokumentation sowie wissenschaftlicher Film waren ein Höhepunkt im abgelaufenen Vereinsjahr – letztendlich gekrönt vom Staatsmeisterfilm „Lavendelgrün“ von Tobias Steiner (die Kleine Zeitung hat berichtet).