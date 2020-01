Großer Beliebtheit erfreuen sich die Eisdiscos in Bruck und Kapfenberg, die nächsten Veranstaltungen stehen schon in den Startlöchern.

Die Brucker Eisdisco zog 500 Besuch er an © Bruck

Auf großes Interesse stießen die Eisdisco-Veranstaltungen in Bruck und Kapfenberg. In der Kapfenberger Eishalle sorgte mitten auf dem Eis ein DJ für Musik, während die Lichtershow die Eishalle in bunten Farben erleuchtete. Die Besucher, welche die Eisdiscos noch von früher kannten, fühlten sich in diese Zeit zurückversetzt, aber auch die Kinder kamen voll auf ihre Kosten. Aufgrund des großen Andrangs soll es die nächste Eisdisco voraussichtlich noch in der Faschingszeit geben.