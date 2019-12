Facebook

Heidrun Girz, Beatrix Brandner und Fritz Pichler stellten die Pläne vor © Marco Mitterböck

Im Stanzer Ortszentrum herrscht auch wenige Tage vor Weihnachten noch reges Treiben, dafür sorgen die vielen Baufirmen. Während die Gemeinde in wenigen Tagen in ihr angestammtes Gebäude zurückkehrt und im Februar die Wohnungen übergeben werden, geht am 28. März der neue Nahversorger an den Start.