Beim zweiten Tierischen Advent in Kindberg geht es um die Gesundheit der Tiere. Eine Hundemodenschau sorgt am Freitagnachmittag für Unterhaltung.

Hannelore Schnittler beim Adventmarkt im Vorjahr © Schnittler

Zum zweiten Mal geht der Tierische Adventmarkt am Kindberger Rathausplatz heuer über die Bühne. Am Freitag, 13. Dezember, kann von 14 bis 19 Uhr allerhand rund um Hund, Katze und Co. bestaunt werden. Um 17 Uhr findet dann der Höhepunkt des Tages statt, die Hundemodenschau.