Der Karner von St. Marein, der gerade restauriert wird © Heike Dobrovolny

Karner sind Begleitobjekte von Kirchenbauten und bei uns eine Seltenheit. Bekannt ist der Karner von Hartberg, doch ein wunderschönes Exemplar an gotischer Architektur findet sich in St. Marein. Karner gelten als Beinhäuser, wo die Überreste Verstorbener aufbewahrt wurden, sie werden aber auch als Kapellen genutzt. So wird der Karner von St. Marein als „Sebastianikapelle“ bezeichnet.