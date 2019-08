Facebook

Die Steinsäule am Preiner Gscheid © Heike Dobrovolny

Am Zusammenfluss des Raxenbaches mit der Mürz in Kapellen steht die Pfarrkirche zur Heiligen Margaretha. Eine Legende und eine Sage erzählen von der ursprünglichen Erbauung als Kapelle. Die Legende weiß von einem Pilger am Wege zum Hospital im Cerewald, dem heutigen Spital am Semmering. Der Pilger wurde von Räubern überfallen und gelobte in seiner Not, dort eine Kapelle zu bauen. Die Sage berichtet vom Ritter von Rabenstein, der einen reich beladenen Kaufmannszug überfallen wollte. Der Ritter wurde dabei schwer verletzt und bat in den letzten Atemzügen, seine Knechte sollten hier eine Kapelle errichten.