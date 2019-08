Facebook

Robert Baumann hat sich mit dem Kauf einen großen Traum erfüllt © Heike Dobrovolny

Der Neuberger Burgberg hat in den letzten Jahren einen Dornröschenschlaf gehalten. Es musste ein Pilot kommen, um diesen Kulturschatz wachzuküssen. Ende 2017 hat Robert Baumann mit seiner Familie den historischen Bau erworben und bemüht sich um eine vorschriftsgemäße Renovierung der alten Burg, welche von den Mönchen in eine Kapelle umgebauten worden ist und in den letzten Jahrhunderten bewohnt war.