Um 360.000 Euro Brucker Unternehmer kauft das Oberaicher Gemeindeamt

Der Brucker Unternehmer Jürgen Schlagbauer kaufte das frühere Gemeindeamt Oberaich. Er will das Haus mit neuem Leben erfüllen.

Statt rot-weiß wird das Gebäude künftig orange-grau © Pototschnig Franz

Einst wurde das Gebäude an der Bundesstraße als Möbelhaus errichtet, vor etwa 25 Jahren wurde es von der Gemeinde Oberaich gekauft und umgebaut. Seit der Fusion von Oberaich mit Bruck gingen nicht nur die Büros, sondern auch der Bauhof und zuletzt auch die Bibliothek verloren.

Weil das Gebäude der Stadt Bruck deutlich mehr Kosten als Nutzen bringt und eine Renovierung dringend nötig ist, suchte die Stadt einen Käufer – und fand ihn im Unternehmer Jürgen Schlagbauer, der mit seiner Firma „Aitac International GmbH“ von Wien ins ehemalige Gemeindeamt umziehen wird: „Wir wollen von derzeit elf Mitarbeitern auf 40 aufstocken. Die Lage an der S 6 ist ideal, man ist schnell in Graz oder Wien, außerdem wird das Gebäude gut gesehen.“