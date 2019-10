Für 30 Berufsschüler der LBS Mitterdorf ging es zum Mitmischen im Landhaus nach Graz, dabei widmeten sie sich intensiv der Rolle der Frau in der heimischen Politik.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schüler diskutierten eifrig mit © Beteiligung.st

In diesem Schuljahr kommen wieder rund 700 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren aus der ganzen Steiermark zum Mitmischen im Landhaus, um die heimische Landespolitik aus nächster Nähe kennenzulernen. Anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Frauenwahlrecht in der Steiermark" gibt es im heurigen Jahr einen Mädchen-Schwerpunkt, auf diese Weise will man Schulen mit hohem Mädchenanteil einladen.