Der Sieg beim einem österreichweiten HAK-Bewerb ging an Fabio Grafeneder von der HAK Mürzzuschlag.

Fabio Grafeneder wurde nun in Wien für seine Leistung geehrt © HAK MÜRZZUSCHLAG

Der „digi.check hak“ ist ein österreichweiter Bewerb, bei dem die vierten Jahrgänge der Handelsakademien ihre digitalen Kompetenzen unter Beweis stellen. In Form eines 70-minütigen Tests werden Problemstellungen in den Bereichen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken, Präsentation sowie Netzwerktechnik und Betriebssysteme gelöst. Im letzten Schuljahr nahmen rund 3000 Schüler aus 80 Handelsakademien daran teil. Fabio Grafeneder, Schüler der HAK Mürzzuschlag, hat als einer von zwölf Teilnehmern alle Fragen richtig beantwortet. Somit wurde er sowohl zum Landessieger Steiermark als auch zum Bundessieger gekürt. Die Preisverleihung fand nun im Festsaal des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Wien statt.