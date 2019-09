Politischer Endspurt Leichtfried setzt vor dem Wahltag auf den Klimaschutz

Facebook

Einer von vielen Terminen im Wahlkampf: Jörg Leichtfried bei den Fußballerinnen des SK Sturm © GEPA

Mit großen Schritten neigt sich der Wahlkampf auf Bundesebene dem Ende zu. Für die SPÖ waren in der Region Obersteiermark Ost, also in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben, rund 800 Funktionäre im Einsatz, um für Pamela Rendi-Wagner und Jörg Leichtfried zu werben. Der in Bruck wohnhafte Leichtfried legte in den vergangenen Wochen wiederum 6300 Kilometer zu Wahlveranstaltungen oder TV-Duellen zurück, einen Großteil davon mit Zug oder Elektro-Auto.