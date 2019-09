Facebook

Hans Seitinger und Juliane Bogner-Strauß © (c) Kleine Zeitung

In knapp einer Woche steht der Urnengang anlässlich der Nationalratswahl an. Vorab stattete Juliane Bogner-Strauß, steirische Spitzenkandidatin der ÖVP, gemeinsam mit Landesrat Hans Seitinger der Region am Freitag einen Besuch ab. „Ich habe in Bruck schwimmen gelernt. Das werde ich ewig mit der Stadt verbinden“, sagte Bogner-Strauß und machte gleich deutlich, dass ihr Themen rund um die Kinderbetreuung und das Aufbrechen klischeehafter Rollenbilder ein Anliegen sind. „Die Wirtschaft braucht das Potenzial von Frauen – und Frauen wollen ihre Fähigkeiten einbringen. Damit das gelingt, müssen genug Kinderbetreuungsmodelle angeboten werden und auch flexibel sein“, betonte Bogner-Strauß. Sie will auch die Väter stärker in die Pflicht nehmen: „Wir müssen motivieren, damit auch Väter zuhause beim Kind bleiben. Gleichstellung beginnt bereits zuhause.“