Fest der Volkskultur Die „Steirische Roas“ zieht zum Grünen See

Ein riesiges Volksmusik-Aufgebot ist am Samstag, in Tragöß anzutreffen, wo die Steirische Roas Station macht.

Den Grünen See nennt man auch „Karibik der Alpen“ © IKARUS.CC

Auf ihrer dritten Station besucht die Steirische Roas am morgigen Samstag den Grünen See, an dem sie steirische Volkskultur mit Alpen-Karibik-Feeling verbindet. Dort beginnt das Programm um 10.30 Uhr mit einer Feldmesse mit Pfarrer Henryk Blida, umrahmt von der Bergkapelle Styromag St. Katharein, der Trachtenkapelle Tragöß und der Singrunde Frauenberg. Im Anschluss, im Zuge der für 11.15 Uhr angesetzten Eröffnung, werden die mitwirkenden Gruppen und Akteure vorgestellt, ehe um 11.30 Uhr der Frühschoppen im Seehof Wenninger beginnt.