Die alten Tennisplätze wurden um 145.000 Euro komplett umgestaltet, jetzt können die Jugendlichen in St. Barbara ein neues Freizeitgelände in Anspruch nehmen.

Der Jugend wird auf dem neuen Areal in Wartberg einiges geboten © St. Barbara

Mit einer Investition von 145.000 Euro, davon fördert das Land 87.000 Euro, wurde der alte Tennisplatz neben dem Wartberger Fußballplatz in den vergangenen Monaten komplett umgebaut. Auf diese Weise wird ein vielfach geäußerter Wunsch der örtlichen Jugend nach einem eigenen Freizeitgelände Realität. "Im Zuge unserer vielen Jugendbeteiligungs-Veranstaltungen, wurde der Wunsch an mich herangetragen, mehr Raum für Jugendliche in St. Barbara zu schaffen", sagt Bürgermeister Jochen Jance.