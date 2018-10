Facebook

Vertreter von Jugendgemeinderat und Gemeinderat trafen sich © Marco Mitterböck

Wo gibt es in der Gemeinde Spielplätze? Existiert ein eigener Treff für Jugendliche? Und warum sind viele Freizeitmöglichkeiten eingezäunt? Mit Fragen wie diesen befassten sich seit März jene Jugendliche, die Teil des Jugendgemeinderats von St. Barbara sind. Dass sich die Jugendlichen in ihrer Gemeinde einbringen können, haben sie Michael Auer und Jana Lamprecht zu verdanken. Das Duo hatte seine Bilanz des seit Sommer 2016 laufenden Projekts „Mitmachitekten“ im September des Vorjahres dem Gemeinderat präsentiert und sich dabei das Okay für eine Weiterentwicklung geholt. Jene 5000 Euro, die für ein Folgeprojekt zur Verfügung stehen, werden nun in den Jugendgemeinderat investiert.

