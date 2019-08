Freibad, Stadtmauer & Co. Bruck steckt 250.000 Euro in mehrere Sanierungsprojekte

Facebook

Weitere Sanierungsarbeiten im Brucker Freibad wurden im Stadtrat beschlossen © Bruck/Maili

Für diverse Sanierungsarbeiten investiert die Stadt Bruck insgesamt rund 250.000 Euro, diese Summe wurde nun kürzlich einstimmig im Stadtrat beschlossen. Unter anderem wurden weitere Sanierungsarbeiten im Freibad, an der Stadtmauer im Bereich Stadtsaal, am Schlossberg sowie an den Brunnen am Minoritenplatz, der Mittergasse und am Brunnenfeld am Koloman-Wallisch-Platz beschlossen.