Eine Sechsjährige verbrühte sich am Mittwochvormittag in Neuberg mit heißem Wasser. Sie wurde ins LKH Graz eingeliefert.

Das Mädchen wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert © Jürgen Fuchs

Für ein Picknick wollte am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr eine 37-jährige Frau in Neuberg die Getränke herrichten. Dazu füllte sie heißes Wasser in eine Thermoskanne und stellte diese auf eine Ablage in der Küche. In einem unbeobachteten Moment ergriff die sechsjährige Tochter die Thermoskanne und wollte daraus trinken.