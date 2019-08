Am Montag wurde die erstinstanzliche Genehmigung für die Errichtung des Windparks Stanglalm erteilt, nun können neun neue Windräder errichtet werden.

Die Arbeiten dürften 2022 beginnen © (c) Pototschnig Franz

Über Jahre hinweg haben sich die Verhandlungen gezogen, um den Windpark Stanglalm zu erweitern. Zahlreiche Fragen mussten geklärt werden, so auch Ende Jänner im Zuge einer Verhandlung im VAZ Krieglach. Welche Auswirkungen haben die neuen Windräder auf Naturschutz, Landschaftsbild, Wasserhaushalt, Wild, Klima, Boden, Schall, Licht und andere Aspekte der Umgebung? Doch seit Montag liegt zumindest die erstinstanzliche Genehmigung vor, der Windpark Stanglalm darf nach aktuellem Stand errichtet werden. Selbiges gilt auch für den Windpark Pretul II, dieser darf - so das Land - um vier weitere Räder wachsen. Bei den Österreichischen Bundesforsten zeigt man sich aber zurückhaltend und geht davon aus, dass noch Einwendungen eingebracht werden und das Projekt in die nächste Instanz gehen dürfte: "Wir rechnen im Laufe des Jahres 2020 mit einer Entscheidung."