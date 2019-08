Facebook

72 Millionen Euro investiert Norske Skog in den Standort Bruck © Ulf Tomaschek

Mit Superlativen wurde bei der Präsentation der 72-Millionen-Euro-Investition in das Brucker Werk der Papierfabrik Norske Skog nicht gegeizt. So ist die Erweiterung und Modernisierung der Energieanlagen, in die dieses Geld fließt, für Geschäftsführer Enzo Zadra ebenso eine Investition in die Zukunft des Standorts wie auch in eine saubere Umwelt: Können doch mit der Senkung der Emissionen um 50 Prozent künftig 150.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.