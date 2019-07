Die Euro-Info-Tour zur Präsentation der neuen Euro-Banknoten machte am 15. Juli auch am Hauptplatz in Kapfenberg Halt. Auch Schilling und Groschen konnten in Euro gewechselt werden.

Die neuen Banknoten wurden präsentiert © Laura Kalidz

"Ich hab’ die Münzen angesammelt und letztens auch von meinem Nachbarn einen Kübel voll bekommen,“ erzählte ein Herr, während er gestern bei der Euro-Info-Tour wartete. Der Mann brachte Schilling und Groschen zum Euro-Bus am Hauptplatz in Kapfenberg. „Es ist eh quasi nix mehr wert, aber man tauscht halt trotzdem“, meinte der Mann. Am 15. Juli konnte man am Kapfenberger Hauptplatz die ehemalige österreichische Währung in Euro umtauschen. Die Silbermünzen wurden für den Silberwert anstelle des Nennwerts getauscht.