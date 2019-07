Kleine Zeitung +

Gewässeraufsicht Schlamm-Brühe in Semmering-Tunnel: Bäche werden jetzt ständig überprüft

Das Land ordnete ein ständiges Monitoring der Bäche am Semmering-Basistunnel an. So sollen Verunreinigungen sofort offenkundig und Gegenmaßnahmen schneller eingeleitet werden.