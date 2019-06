Der Umgang mit der Umwelt spielte im Brucker Gemeinderat eine zentrale Rolle, vor allem das Rad rückt noch stärker in den Fokus der Stadt.

Kletus Schranz (l.) und Peter Koch mit dessen Fahrrad © Stadt Bruck

Spätestens als Bürgermeister Peter Koch (SPÖ) in der jüngsten Sitzung des Brucker Gemeinderats sein Fahrrad in den Sitzungssaal brachte, war der thematische Schwerpunkt der insgesamt vierstündigen Zusammenkunft kaum noch von der Hand zu weisen. So stellten die fachkundigen Vertreter von „verkehrplus“ auf Bestreben des berichterstattenden Vizebürgermeisters Kletus Schranz (FPÖ) acht Hauptradrouten mit dem Bahnhof als Knotenpunkt vor. Der Fokus des 3,2 Millionen Euro schweren Projekts, das bis zu 60 Prozent gefördert werden dürfte, gilt dabei dem dicht besiedelten Stadtzentrum.