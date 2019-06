Premiere Zum 100. Geburtstag lädt die Rettenwandhöhle zum Crosslauf

Facebook

Obmann Michael Lebernegg veranstaltet einen Crosslauf © Marco Mitterböck

Die ältesten Fundstücke der Kapfenberger Rettenwandhöhle reichen bis in die Steinzeit zurück, erforscht wird dieses Zauberreich mit seinen Stalaktiten und Stalagmiten jedoch „erst“ seit 100 Jahren. Wie lässt sich ein derartiges Jubiläum aber möglichst lebendig begehen? Der Kapfenberger Michael Lebernegg, seit März des Vorjahres als Obmann tätig, hat diese Frage auf die sportliche Art und Weise beantwortet: „Es war mir wichtig, etwas zu machen, was es so bislang noch nicht gegeben hat.“